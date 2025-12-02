Arezzo, 2 dicembre 2025 – Giovedì 4 dicembre 2025 la Libreria Feltrinelli di Arezzo ospiterà la doppia presentazione di due scrittori soci dell’associazione degli Scrittori Aretini Tagete. Alle ore 17:00 Luca Pantaleone presenterà il suo nuovo libro L’arte loffa. Pensare è p(o)etare, un saggio che con innovazione, ironia e leggerezza argomenta il concetto di filosofia in maniera volutamente disturbante, tanto da risultare interessante e originale. Luca Pantaleone, laureato in Filosofia e Farmacia, è manager degli Affari Regolatori del farmaco dell’omonima industria. È autore di vari articoli per riviste filosofiche e di altri saggi nel campo della filosofia tra cui Filosofia de la Zanzara (2022), che prende spunto dalla trasmissione radiofonica La Zanzara per discutere temi filosofici con un approccio ironico e divulgativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Luca Pantaleone e Serena Arcangioli alla Feltrinelli