Luca Paladini denuncia | Zamperini ha mimato un rapporto orale verso di me Il Consiglio regionale non è un bar sport
Milano, 2 dicembre 2025 – La scorsa settimana, in consiglio regionale, nella giornata del 25 novembre, si votava su un ordine del giorno di Luca Paladini (Patto Civico) per favorire l'educazione all'affettività, alla sessualità, e alla salute riproduttiva nelle scuole lombarde. “La destra ha votato persino contro il parere favorevole della giunta stessa. Fatto unico e incredibile", commentava a caldo lo stesso Paladini dopo la bocciatura in Aula. Finita così? Nemmeno per idea. Perché secondo quanto denuncia lo stesso consigliere di Patto Civico, il collega di aula, in quota FdI, Giacomo Zamperini, durante la seduta avrebbe rivolto un gesto "sessuale esplicito" proprio a Paladini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
