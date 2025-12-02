Si chiude con una sola condanna il processo per la morte di Luca Piscopo, il quindicenne di Soccavo deceduto il 2 dicembre 2021 dopo nove giorni di agonia. Il giudice monocratico di Napoli, Giuliana Taglialatela, ha inflitto due anni e sei mesi al titolare cinese del ristorante giapponese del Vomero dove il ragazzo aveva mangiato sushi insieme ad alcune amiche. Assolto invece il medico curante, per il quale la Procura aveva chiesto un anno e otto mesi. Il caso nasce da quella che gli inquirenti hanno definito una probabile intossicazione alimentare, riconducibile – secondo l’accusa – alla salmonellosi contratta dopo il pasto nel locale “all you can eat”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Luca muore dopo aver mangiato sushi: ora la decisione sul ristorante