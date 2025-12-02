Lovaglio ha messo le ali a Siena ma per i pm non fa l’interesse di Mps

Inchiesta sulla scalata a Piazzetta Cuccia: l’ad è indagato per «concorso esterno in ipotesi di concerto» con Caltagirone e Milleri. Per gli inquirenti l’offerta di scambio non serviva. Escluso un ruolo del Mef.. Al setaccio gli acquisti in Borsa delle Casse. Enasarco, Enpam e la Cassa Forense avrebbero dato una mano a Delfin & C.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Lovaglio ha messo le ali a Siena ma per i pm non fa l’interesse di Mps

