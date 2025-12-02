Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi martedì 2 dicembre 2025 | numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 29 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 20 (96) 46 (90) 56 (55) 78 (54) 1 (49) Cagliari: 8 (117) 19 (78) 72 (74) 2 (71) 55 (70) Firenze: 42 (127) 5 (68) 65 (63) 63 (63) 40 (51) Genova: 73 (83) 52 (69) 30 (61) 34 (57) 5 (52) Milano: 89 (67) 73 (59) 50 (56) 36 (54) 4 (52) Napoli: 33 (91) 58 (80) 37 (63) 45 (57) 3 (44) Palermo: 16 (61) 5 (59) 36 (51) 17 (50) 15 (47) Roma: 63 (113) 6 (64) 70 (60) 51 (60) 52 (57) Torino: 88 (79) 89 (78) 57 (70) 41 (69) 18 (66) Venezia: 71 (85) 44 (79) 57 (76) 39 (61) 12 (54) Nazionale: 82 (140) 59 (116) 35 (110) 6 (70) 37 (59). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 2 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

