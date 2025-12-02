Lotta libera Gruppo sportivo Vigili del Fuoco strepitoso | terzo posto in Coppa Italia
Pisa, 1 dicembre 2025 – Sabato 22 novembre, a Livorno, si è svolta una prestigiosa gara nazionale di lotta libera, valida come Coppa Italia, che ha visto protagonisti i Vigili del Fuoco di Pisa capitanati dagli allenatori Francesco Gaddini e Fabrizio Mainardi. La squadra ha offerto una prova di altissimo livello, conquistando il terzo posto nella classifica a squadre e confermandosi ancora una volta tra le realtà più solide del panorama nazionale. Un valore speciale ha reso ancora più significativa questa edizione: la Coppa Italia era dedicata allo storico presidente della società pisana, Mario Cerrai, come segno di profonda gratitudine per tutto ciò che ha fatto per i Vigili del Fuoco di Pisa e per la lotta italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
