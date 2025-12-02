Lotta alle leucemie tornano le stelle di Natale Ail per la ricerca

Roma, 1 dic. (Adnkronos Salute) - Tornano in 5mila piazze italiane le stelle di Natale dell'Ail: dal 5 all'8 dicembre chi verserà un contributo minimo associativo di 15 euro all'Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma riceverà la tradizionale pianta natalizia. L'iniziativa, sotto l'Alto Patronato del presidente della Repubblica, giunta alla sua 37esima edizione, ha permesso in tanti anni di mettere in campo progetti di ricerca scientifica e assistenza e ha contribuito a far conoscere i rilevanti progressi nel trattamento dei tumori del sangue. Per sapere in quali piazze trovare i 17mila volontari dell'Ail basta cliccare sul sito www. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lotta alle leucemie, tornano le stelle di Natale Ail per la ricerca

