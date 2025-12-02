L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a PISA domenica 25 gennaio

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia, da non confondere con alcuni tentativi di imitazione del loro originale format che circolano in regione, tornano per il nuovo anno in città, sempre richiestissimi e dopo i successi nel tour nazionale, con il loro show itinerante all’insegna del meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda. Si potranno infatti ammirare, ancora una volta, le ormai mitiche boutique a cielo aperto® dell’originale Consorzio domenica 25 gennaio a PISA, nella ormai tradizionale location sul Lungarno Pacinotti e Mediceo, per un’attesissima iniziativa con il patrocinio del Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a PISA domenica 25 gennaio

