L’orgoglio di Tomasi | Ho fatto la rivoluzione E rivendico il percorso

di Saverio Melegari PISTOIA "L’orgoglio più grosso, tra qualche anno, sarà quello di veder camminare i miei figli per il centro della città e sentirli dire ’Ecco, questo è stato fatto dal babbo’, così come essere consapevoli di aver fatto la rivoluzione nel 2017". Al centro, come sempre, la famiglia e l’orgoglio, dopo dieci anni da consigliere di opposizione, di aver rappresentato l’alternanza in città. E’ stato questo l’epicentro del discorso di commiato a Pistoia, in qualità di sindaco, di Alessandro Tomasi: il tutto si è svolto nella seduta di ieri del consiglio comunale che doveva procedere alla votazione della delibera per la verifica dell’incompatibilità dell’incarico con il ruolo di consigliere regionale, nello specifico come Portavoce dell’opposizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’orgoglio di Tomasi: "Ho fatto la rivoluzione. E rivendico il percorso"

