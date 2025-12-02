Lorenzo Marini trasforma l’alfabeto in monumento alla memoria all’Eur
Nel quartiere EUR di Roma, la nuova opera monumentale di Lorenzo Marini porta la scrittura al centro di uno spazio pubblico e istituzionale. Con Lettere in Memoria, l’artista trasforma l’alfabeto in immagine condivisa, invitando il pubblico a confrontarsi con ciò che resta delle parole e con ciò che ancora deve essere scritto. Un dialogo tra . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
