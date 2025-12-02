Lorenzo Marini La nuova opera monumentale Lettere in Memoria in esposizione permanente all’interno dell’Archivio Centrale dello Stato

La nuova opera monumentale di LORENZO MARINI "Lettere in Memoria" In esposizione permanente all'interno dell'Archivio Centrale dello Stato Realizzata appositamente per l'istituzione, l'opera di Lorenzo Marini propone un dialogo tra passato e presente attraverso la metafora della lettera come deposito di conoscenza, memoria e trasformazione. L'Archivio Centrale dello Stato, con sede a Roma nel quartiere EUR, presenta Lettere in Memoria, la nuova opera monumentale di Lorenzo Marini dedicata al valore culturale e simbolico della scrittura come traccia dell'identità collettiva. Realizzata appositamente per l'istituzione, l'opera si sviluppa su un formato di 6 metri per 2,50, un grande campo visivo attraversato da 240 lettere che compongono un paesaggio tipografico stratificato e vibrante.

