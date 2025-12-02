L' orchestra giovanile InArte si prepara alla tournée con destinazione Australia

Forlitoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Accademia InArte e la sua Orchestra Giovanile si preparano a vivere un’esperienza unica nella storia delle scuole di musica italiane: una tournée in Australia che porterà i giovani musicisti di Forlì a esibirsi a Melbourne e Sydney insieme al coro di giovani orfani libanesi dell’Associazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

