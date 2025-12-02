Look fiabesco make-up etereo punteggiato da dettagli festivi e a un abito trasparente che rivela con eleganza la sua terza gravidanza

T ra bagliori glowy, romanticismo moderno e un ritorno alle vibrazioni boho che l’hanno resa un’icona, Sienna Miller conquista i Fashion Awards 2025 con un’apparizione destinata a diventare memorabile. Grazie all’hair look fiabesco dorato, al make-up etereo punteggiato da dettagli festivi e a un abito trasparente che rivela con eleganza la sua terza gravidanza (a 43 anni). Trasformando l’evento in un inaspettato inno alla femminilità luminosa e senza tempo. Sienna Miller, la regina dello stile boho chic X Sienna Miller incinta sul red carpet dei Fashion Awards 2025. Alla Royal Albert Hall si sono accese le luci dell’appuntamento annuale con i British Fashion Awards, e il red carpet si trasforma in una passerella in cui il glamour più rigido lascia spazio a un romanticismo moderno. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Look fiabesco, make-up etereo punteggiato da dettagli festivi e a un abito trasparente che rivela con eleganza la sua terza gravidanza

Scopri altri approfondimenti

Un abito a stampa geometrica che ondeggia ad ogni passo, un gilet ricamato con interno in peliccia che aggiunge un tocco fiabesco. Un look da regina delle nevi moderna. #Zoeboutiquesitaly #zoepietrasanta #luxuryboutique #pietrasanta #multibrandboutiqu - facebook.com Vai su Facebook

Le pagelle beauty di Venezia 79: make up e capelli delle star sul red carpet - Dai look eleganti e raffinati alle cadute di stile: anche tra i beauty look visti sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia c’è stato qualche flop. Secondo fanpage.it

Cannes beauty look: ecco i make-up più belli di sempre (e come replicarli) - Il Festival di Cannes 2023 è sempre più vicino (l'appuntamento è il prossimo 16 maggio), e di sicuro le star non mancheranno di stupirci con i loro look. Si legge su grazia.it

Greta Scarano beauty look: i migliori make up ed hair style da copiare - La ricordiamo tutti per la sua interpretazione di Viola, personaggio borderline nel film Suburra di Stefano Sollima – per il quale ha vinto il Nastro d'argento come migliore attrice non protagonista. Scrive grazia.it

Iconic Look, il make-up dalla bellezza senza tempo - «Ogni elemento del viso dovrebbe coesistere armoniosamente, come le note di una sinfonia perfetta» racconta Rajan Tolomei, National Make- Secondo vanityfair.it

Il sofisticato make-up look di Dove Cameron - L'attrice e musicista Dove Cameron rivela la sua guida passo dopo passo per padroneggiare un sofisticato make- Da vogue.it

Chiara Ferragni ai Live di X-Factor con il look “elettrico”: gonna foulard e make-up sono coordinati - Factor, ha sostenuto il marito Fedez direttamente dalla platea e sui social non ha potuto fare a meno di documentare il look scelto per ... Scrive fanpage.it