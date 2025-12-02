Longhi riflessione dura sugli arbitri dopo Milan Lazio e Bologna Cremonese! La disamina del tecnico
Inter News 24 Bruno Longhi, il giornalista critica la gestione del Var e punta il dito sulle decisioni che hanno acceso il dibattito in Serie A. Bruno Longhi, noto giornalista sportivo, è intervenuto sui social per commentare le controversie arbitrali esplose dopo Milan-Lazio e Bologna-Cremonese, due gare che hanno alimentato una discussione accesa sulla gestione del Var e sulla coerenza del metro di giudizio. Il caso più eclatante è stato il rigore non concesso ai biancocelesti a San Siro, episodio che ha immediatamente catalizzato l’attenzione di tifosi, addetti ai lavori e analisti. Longhi, nella sua riflessione, ha evidenziato come la tendenza attuale della classe arbitrale sia caratterizzata da una crescente incertezza, con decisioni che cambiano volto a seconda del contesto e dell’arbitro impegnato. 🔗 Leggi su Internews24.com
