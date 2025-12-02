L’omosessualità di Cesare? Una false flag progressista

Roma, 2 dic – Una delle “argomentazioni “ progressiste più note è la seguente: “ come fa la destra ad ammirare Giulio Cesare, se costui praticava l’omosessualità “? Questa domanda non ha alcun senso, se si parte da una visione dell’esistenza totale e reale. Il motivo per cui una personalità nota della storia viene ammirata non risiede nella valutazione di quelle che erano tutte le sue condotte, ma in quelle che lo hanno distinto dagli altri, ovvero lo hanno reso eccelso. Cesare era un uomo in carne ed ossa. Giulio Cesare, quotidianamente, mangiava, beveva, dormiva e rispondeva a tutti gli stimoli fisici a cui rispondono gli esseri umani, ma nessuno lo ammira per questo. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

