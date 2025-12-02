Firenze, 2 dicembre 2025 – Mai, come stavolta, sarà fondamentale il ruolo del medico legale, per dare un ordine al dramma che si è consumato nel bell’appartamento di via Giampaolo Orsini numero 99, dove sono stati trovati privi di vita domenica, con ferite compatibili con un coltellaccio di cucina che era lì per terra, i coniugi Franco Giorgi, 74 anni, e sua moglie Gianna Di Nardo, 68. Ieri, il sostituto procuratore titolare delle indagini, Alessandro Piscitelli, ha assegnato l’incarico per l’autopsia, accertamento clou per ricostruire gli ultimi attimi di vita della coppia. PRESSPHOTO Firenze duplice omicidio in via Gianpaolo Orsini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ombra della depressione dietro la morte di Franco e Gianna. Ha ucciso la moglie, poi si è tolto la vita