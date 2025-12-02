L’omaggio di Bertolucci | Sbloccò lo stallo sul Cile La prima Davis fu merito suo

Roma, 2 dicembre 2025 – Quando anche i miti avevano un mito. Campioni bambini incollati alla tv “le poche volte che il tennis passava sul piccolo schermo” a seguire Nicola Pietrangeli. Da Paolo Bertolucci ad Adriano Panatta, i fenomeni della Davis 1976 cresciuti nel solco di una leggenda della racchetta, il primo fenomeno globale della nostra terra rossa. Bertolucci, se ne va a 92 anni la prima grande stella del tennis all’italiana, ma chi è stato per lei Nicola Pietrangeli? “Il vero giocatore che mi ha ispirato sin da bambino, soprattutto le volte in cui giocava in Coppa Davis, le poche in cui il tennis veniva trasmesso in televisione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

