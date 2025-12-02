‘L’Olio come civiltà’ | presentata la nuova guida ‘L’Olio – Itinerari tra uliveti paesi e sapori locali Sud Sardegna e Oristanese’

(Adnkronos) – È stato presentato alla Camera dei deputati “L’Olio – Itinerari tra uliveti, paesi e sapori locali. Sud Sardegna e Oristanese”, la nuova guida promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio e dalla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, che racconta il territorio sardo attraverso la cultura dell’extravergine. L’iniziativa, dal titolo “L’Olio come civiltà”, si è svolta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

OLIO E OLIVO Oggi è la giornata mondiale dell’olivo, una ricorrenza istituita per rendere omaggio a questa pianta che, insieme alla vite e al grano, sono state definite piante della civiltà. Lo chef Raffaele LENTI e lo storico dell’alimentazione Guido FARINELLI, - facebook.com Vai su Facebook

L'olio come civiltà - presentazione della guida "l'olio-itinerari tra uliveti, paesi e sapori locali sud Sardegna e oristanese". Saluto del Vicepresidente della Camera, @giorgiomule. Segui la diretta: bit.ly/_Evento201125 #OpenCamera Vai su X

