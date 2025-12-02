Logistica Gruber annuncia la chiusura del sito cesenate I sindacati | Decisione incomprensibile

Cesenatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto martedì mattina in Comune a Cesena l’incontro istituzionale richiesto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti dopo l’annuncio della decisione di Gruber Logistics di cessare l’attività del sito cesenate e procedere alla riduzione del personale. Un confronto atteso e delicato, dal quale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

logistica gruber annuncia chiusuraCesena, Gruber Logistics: nessuno spiraglio: lunedì sciopero contro la chiusura - L’azienda che nel 2021 aveva acquisito la Combitras ha deciso di chiudere la sede ... Secondo corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Logistica Gruber Annuncia Chiusura