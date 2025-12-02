Logistica Grimaldi | Regole e tasse Ue penalizzano il trasporto Meloni rilancia | Transizione sì ma senza ideologia

La logistica italiana chiede spazio, visione e meno zavorre normative. È il messaggio che Guido Grimaldi, presidente di Alis, ha scandito all’Auditorium Parco della Musica di Roma durante l’assemblea generale 2025, appuntamento che ha riunito ministri, vertici militari, rappresentanti dell’industria e del trasporto. Una platea nutrita per un settore che oggi, ricorda lo stesso Grimaldi, vale 2.450 soci, 476 mila lavoratori e 150 miliardi di fatturato aggregato. Un tavolo politico-economico ad alta intensità. Sul palco, con sessioni moderate da Bruno Vespa, Monica Maggioni e Massimo Giletti, sono intervenuti i ministri Antonio Tajani, Matteo Salvini, Francesco Lollobrigida e Giuseppe Valditara. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

