L' offerta di Netflix su Warner Bros che indispettisce anche Trump

Netflix ha presentato al consiglio di amministrazione di Warner Bros Discovery un’offerta per rilevare gli Studios del gruppo. Lo riporta il quotidiano economico Bloomberg ricordando che la piattaforma di streaming aveva già avanzato una prima proposta a metà novembre.Al centro del negoziato non. 🔗 Leggi su Today.it

Argomenti simili trattati di recente

Netflix presenta un’offerta per acquisire Warner Bros Discovery: la mossa durante il Ringraziamento Vai su X

La nuova offerta di Netflix per l'acquisto di Warner Bros è per lo più in contanti. La società sta predisponendo un mega-prestito per poter acquistare WB - facebook.com Vai su Facebook

Vendita Warner Bros. Discovery, Netflix presenta una nuova offerta - Bloomberg parla del piano per un prestito ponte da decine di miliardi. Da msn.com

Netflix rilancia su Warner Bros, presenta un’offerta ma solo per gli studios - Il gruppo televisivo e cinematografico ha ricevuto una seconda serie di offerte dopo il Thanksgiving, compresa quella del colosso dello streaming ... Lo riporta repubblica.it

Netflix, cosa sappiamo sulla nuova offerta del colosso dello streaming per acquisire Warner Bros Discovery - Cosa sappiamo sulla nuova offerta fatta da Netflix per acquisire Warner Bros Discovery? Come scrive startupitalia.eu

Netflix non si arrende. Nuova offerta in contanti per l’acquisizione di Warner Bros - Se venisse accettata, il colosso dello streaming diventerebbe proprietaria di prodotti celebri come Harry Potter e i contenuti HBO. Segnala money.it

Netflix offre alla Warner Bros.un’ingente somma in contanti per acquistare lo studio - Scopri perché Netflix avrebbe offerto una grande somma in contanti per acquistare Warner Bros. cinefilos.it scrive

Netflix presenta un’offerta per acquisire Warner Bros Discovery: la mossa durante il Ringraziamento - Le altre società interessate all’acquisizione sono Paramount Skydance e Comcast, già proprietaria di Nbc e Universal ... Come scrive msn.com