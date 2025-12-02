Locatelli raggiunge le 200 presenze in maglia bianconera | il centrocampista premiato prima di Juve Udinese – VIDEO

Locatelli raggiunge le 200 presenze, tributo dello Stadium prima della Coppa Italia: il centrocampista è stato premiato per il traguardo raggiunto col Cagliari. La serata di Coppa Italia all’ Allianz Stadium si è aperta con un momento di grande emozione e celebrazione, dedicato a uno dei pilastri della rosa bianconera. Pochi istanti prima del fischio d’inizio della sfida contro l’Udinese, il club ha voluto omaggiare Manuel Locatelli per un traguardo prestigioso raggiunto con la maglia della Vecchia Signora. Il centrocampista italiano, infatti, ha tagliato il nastro delle 200 presenze ufficiali in bianconero, un numero che certifica la sua continuità e la sua importanza all’interno del progetto sportivo nelle ultime stagioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli raggiunge le 200 presenze in maglia bianconera: il centrocampista premiato prima di Juve Udinese – VIDEO

