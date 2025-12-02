Lo studio LCA di TCA SpA e Dipartimento di Chimica Industriale Toso Montanari dell’Università di Bologna pubblicato su prestigiosa rivista Cleaner Environmental Systems

L’articolo scientifico è un punto davvero alto, di un percorso di risultati importanti, nati dalla più che riuscita collaborazione tra il mondo della produzione industriale e quello della ricerca, e anche se da poco pubblicato, sta già catalizzando parecchio interesse nel contesto in cui gravitano player della filiera dei metalli preziosi. Nel 2022 TCA SpA decide di intraprendere la strada della misurazione dei potenziali impatti sull’ambiente dei propri processi di recupero dei metalli preziosi, quali Oro, Argento, Platino, Palladio e Rodio, attraverso uno studio LCA – Life Cycle Assessment, condotto insieme al team del Prof. 🔗 Leggi su Lanazione.it

