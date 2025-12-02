Lo studio LCA di TCA SpA e Dipartimento di Chimica Industriale Toso Montanari dell’Università di Bologna pubblicato su prestigiosa rivista Cleaner Environmental Systems
L’articolo scientifico è un punto davvero alto, di un percorso di risultati importanti, nati dalla più che riuscita collaborazione tra il mondo della produzione industriale e quello della ricerca, e anche se da poco pubblicato, sta già catalizzando parecchio interesse nel contesto in cui gravitano player della filiera dei metalli preziosi. Nel 2022 TCA SpA decide di intraprendere la strada della misurazione dei potenziali impatti sull’ambiente dei propri processi di recupero dei metalli preziosi, quali Oro, Argento, Platino, Palladio e Rodio, attraverso uno studio LCA – Life Cycle Assessment, condotto insieme al team del Prof. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Da laboratorio artigianale a spazio dedicato allo studio e alla creatività. Sapevi che la sede del Dipartimento di Scienze politiche e sociali conosciuta anche come “Palazzo Scannapieco” è un’ex falegnameria? Qui passato e futuro si incontrano tra aule, labora - facebook.com Vai su Facebook
Orientamento: Scegliere la laurea magistrale. I Corsi di studio del Dipartimento di Scienze politiche sp.unipi.it/it/orientament… Vai su X
Lo studio LCA di TCA SpA e Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna, pubblicato su prestigiosa rivista Cleaner Environmental Systems - Robin Srl Società soggetta a direzione e coordinamento di Monrif ... Riporta lanazione.it
LCA, una bussola strategica nel recupero dei metalli preziosi - Il livello, la profondità e l’ampiezza dell’informazione, determinano la qualità della pianificazione strategica dei processi aziendali. Come scrive ilsole24ore.com