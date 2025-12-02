Lo stop della Bce al prestito a Kyiv sfruttando gli asset russi

La proposta della Commissione europea di costruire un prestito da 140 miliardi di euro per l’Ucraina sfruttando gli asset russi congelati si è scontrata con un rifiuto della Banca centrale europea. Secondo quanto riferito dal Financial Times, Francoforte ha stabilito che l’idea di far intervenire l’istituto come garante violerebbe il mandato della stessa Bce. Il quotidiano cita anche una valutazione interna della Bce secondo cui l’iniziativa si tradurrebbe in un finanziamento diretto ai governi dell’Unione, scenario proibito dai trattati perché considerato potenzialmente inflazionistico e capace di intaccare la credibilità dell’istituzione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

