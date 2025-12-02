Lo stop del Ministero Due trasferte vietate a tutti Rabbia dei tifosi rossoblù | Mortificata l’intera città

Vietate ai tifosi le prossime due trasferte del Bologna. Il provvedimento del Ministero degli Interni colpisce tutti – ultras e non – e piomba come un fulmine sul cielo nuvoloso del Dall’Ara mentre i rossoblù già assiepavano gli spalti, ieri, quando in campo c’era la Cremonese. I tifosi ’salteranno’ quindi, stando al calendario (e tenendo conto che la gara con il Verona è stata posticipata per la Supercoppa), le prossime partite fuori casa, quella a Roma contro la Lazio di domenica prossima e quella contro l’Inter, a Milano, il 4 gennaio. Il provvedimento arriva dopo gli scontri di Udine, quando tra ultras e forze dell’ordine per diversi minuti è scoppiato il caos, lasciando feriti nell’uno e nell’altro schieramento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

