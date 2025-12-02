Lo Stato italiano non può espropriare la Ferrari? È patrimonio nazionale Elkann l’ha ridotta all’irrilevanza
Aguzzate lo sguardo. Domenica prossima ad Abu Dhabi davanti ci saranno la Red Bull di Verstappen e le due indistinguibili McLaren di Piastri e Norris: ecco, appena lì in fondo, come spiaccicate monodimensionalmente su una quinta d’un teatro, se fate gli occhietti piccoli piccoli riuscirete a scorgere la Ferrari. Uno o due puntini minuscoli, impegnati a seguire la scia ormai evaporata di chi si sta giocando il Mondiale di Formula Uno centina di metri – e decine di secondi – più avanti. Perché questa è l’era della grande irrilevanza della Ferrari, altrimenti detta in termini geologici “Elkannzoico”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
