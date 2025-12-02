Lo sponsor sulla maglia è vietato salta la partita di calcio in tv
Lille, 2 dicembre 2025 – La settimana prossima tornerà l'Europa League. Dopo 7 giorni di pausa, andrà in scena il sesto turno della seconda miglior competizione d'Europa, con tantissime squadre a caccia di punti importanti per cercare la qualificazione agli ottavi di finali. Tra queste compagini ci sono la Roma e il Bologna: dopo la vittoria contro la capolista Midtjylland, i giallorossi saranno impegnati in trasferta contro il Celtic, squadra che, con il successo nello scorso turno, è salita al ventunesimo posto e che quindi sarebbe qualificata ai playoff. Per il Bologna, invece, il prossimo impegno sarà in terra spagnola contro il Celta Vigo, che nella scorsa giornata ha incassato una sconfitta dopo tre vittorie consecutive ed è fermo a 9 punti, a +1 sui felsinei. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
