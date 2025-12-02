R oma, 2 dic. (askanews) – Marco Mengoni si è esibito a Bruxelles, alla Forest National Arena, una delle tappe del suo Live in Europe 2025. Il tour europeo, approdato in Belgio dopo due date in Svizzera e quattro in Germania, porta oltreconfine lo show con cui l’artista ha conquistato i palasport italiani, 21 appuntamenti che hanno riunito più di 200mila spettatori. Marco Mengoni story: foto, Sanremo e look. guarda le foto Leggi anche › Morgan in tv: «Mengoni senza di me non esisterebbe» Marco Mengoni infiamma Bruxelles, tappa del suo Live in Europe. Uno spettacolo costruito come un racconto teatrale suddiviso in sei capitoli – prologo, parodo, episodi, stasimi, esodo e catarsi, che realizza il progetto del cantautore di immergere il pop nel mondo del teatro classico, raccontando una storia di caduta e rinascita che, partendo dal personale, unisce il pubblico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Lo spettacolo, tappa del suo Live in Europe, è costruito come un racconto teatrale in sei capitoli - prologo, parodo, episodi, stasimi, esodo e catarsi. Racconta una storia di caduta e rinascita che è personale e universale