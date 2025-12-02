Lo spettacolo tappa del suo Live in Europe è costruito come un racconto teatrale in sei capitoli - prologo parodo episodi stasimi esodo e catarsi Racconta una storia di caduta e rinascita che è personale e universale

R oma, 2 dic. (askanews) – Marco Mengoni si è esibito a Bruxelles, alla Forest National Arena, una delle tappe del suo Live in Europe 2025. Il tour europeo, approdato in Belgio dopo due date in Svizzera e quattro in Germania, porta oltreconfine lo show con cui l’artista ha conquistato i palasport italiani, 21 appuntamenti che hanno riunito più di 200mila spettatori. Marco Mengoni story: foto, Sanremo e look. guarda le foto Leggi anche › Morgan in tv: «Mengoni senza di me non esisterebbe» Marco Mengoni infiamma Bruxelles, tappa del suo Live in Europe. Uno spettacolo costruito come un racconto teatrale suddiviso in sei capitoliprologo, parodo, episodi, stasimi, esodo e catarsi, che realizza il progetto del cantautore di immergere il pop nel mondo del teatro classico, raccontando una storia di caduta e rinascita che, partendo dal personale, unisce il pubblico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

