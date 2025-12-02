Lo spettacolo tappa del suo Live in Europe è costruito come un racconto teatrale in sei capitoli - prologo parodo episodi stasimi esodo e catarsi Racconta una storia di caduta e rinascita che è personale e universale
R oma, 2 dic. (askanews) – Marco Mengoni si è esibito a Bruxelles, alla Forest National Arena, una delle tappe del suo Live in Europe 2025. Il tour europeo, approdato in Belgio dopo due date in Svizzera e quattro in Germania, porta oltreconfine lo show con cui l’artista ha conquistato i palasport italiani, 21 appuntamenti che hanno riunito più di 200mila spettatori. Marco Mengoni story: foto, Sanremo e look. guarda le foto Leggi anche › Morgan in tv: «Mengoni senza di me non esisterebbe» Marco Mengoni infiamma Bruxelles, tappa del suo Live in Europe. Uno spettacolo costruito come un racconto teatrale suddiviso in sei capitoli – prologo, parodo, episodi, stasimi, esodo e catarsi, che realizza il progetto del cantautore di immergere il pop nel mondo del teatro classico, raccontando una storia di caduta e rinascita che, partendo dal personale, unisce il pubblico. 🔗 Leggi su Iodonna.it
News recenti che potrebbero piacerti
Violenza di genere: lo spettacolo Barbablu compie 10 anni e fa tappa a Busto. La protagonista a Vivere in rosa - facebook.com Vai su Facebook
Marco Mengoni infiamma Bruxelles, tappa del suo Live in Europe - (askanews) – Marco Mengoni si è esibito a Bruxelles, alla Forest National Arena, una delle tappe del suo Live in Europe 2025. Secondo askanews.it
Elisa torna a Eboli: il PalaSele pronto ad accogliere il suo tour “Palasport Live 2025” - Dopo il successo travolgente di San Siro, Elisa si prepara a far vibrare la sua musica nei principali palasport italiani, facendo tappa domani, martedì 18 novembre, al PalaSele di Eboli per un attesis ... Si legge su megamodo.com
Mannarino annuncia il suo ritorno live nel 2026: tutte le tappe del tour - Attualmente in studio al lavoro su nuova musica, Mannarino annuncia il suo ritorno live nel 2026 con nuovi appuntamenti che da giugno a settembre lo vedranno calcare i palchi dei ... Si legge su msn.com