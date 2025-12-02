Lo Sheffield Wednesday ha segnato con un’ulteriore detrazione di sei punti lasciando gli Owls a 27 punti dalla salvezza
2025-12-01 21:22:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Lo Sheffield Wednesday è stato colpito da un’ulteriore detrazione di sei punti da parte dell’EFL, lasciandoli a 27 punti dalla salvezza nel campionato. All’ex proprietario Dejphon Chansiri è stato anche vietato di possedere o essere direttore di qualsiasi club EFL per tre anni. Il divieto riguarda il mancato pagamento dei giocatori nei mesi di marzo, maggio e giugno di quest’anno, nonché altri mancati pagamenti allo staff e all’HMRC. Ai Gufi furono inizialmente detratti 12 punti in ottobre dopo che il club entrò in amministrazione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
