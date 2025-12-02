C’è attesa per la nuova deposizione in commissione Covid di Goffredo Zaccardi, ex capo di gabinetto del ministro Roberto Speranza durante la pandemia. Il suo ruolo nel mancato aggiornamento del Piano pandemico, questione su chi ha indagato la Procura di Bergamo, si intreccia naturalmente con quello dell’ex Dg della Prevenzione Ranieri Guerra, considerato (a torto, secondo il Giornale) uno dei responsabili. Come ha ricostruito il Giornale, c’è un aspetto che riguarda proprio gli accessi agli atti dell’ex numero 2 Oms Guerra attraverso la catena di comando politica: dai documenti si capisce che il ministero rispondeva solo dopo il via libera del gabinetto, che decideva tempi e modi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Lo scontro tra Zaccardi e Guerra sul Piano pandemico