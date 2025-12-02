Livello record di occupazione tasso al 62,7% | cosa rivelano i dati Istat

A ottobre il governo può rivendicare un doppio risultato che tiene insieme occupazione record e pressioni sui prezzi sotto controllo. Il mercato del lavoro segna un nuovo massimo storico: il tasso di occupazione si attesta al 62,7%, il livello più alto dall’inizio delle serie storiche Istat, partite a gennaio 2004. In termini assoluti gli occupati arrivano a 24 milioni 208mila unità, fotografando un Paese in cui il numero di persone al lavoro non è mai stato così elevato da quando l’Istituto misura questi dati con le attuali modalità. Il segnale per l'esecutivo. Per l’esecutivo si tratta di un segnale politico ed economico di grande rilievo: un mercato del lavoro più dinamico rafforza la narrazione di un governo che punta sulla crescita, sull’impiego e sulla stabilità sociale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Livello record di occupazione, tasso al 62,7%: cosa rivelano i dati Istat

