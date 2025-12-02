LIVE Sci alpino Prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA | si riparte dopo la pausa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.39: Quarto posto per lo sloveno Miha Hrobat a 67 centesimi dalla vetta. Ora il quartetto svizzero di favoriti. 19.38: Il canadese Crawford si inserisce al secondo posto a 56 centesimi da Hemetsberger. 19.35: Hemetsberger al comando con 57 centesimi su Schieder! 19.32: A breve ci sarà la ripresa! Toccherà all’austriaco Daniel Hemetsberger. 19.30: Da capire quando riprenderà questa prima prova cronometrata. 19.27: Le condizioni meteo in Colorado non sono proprio favorevoli in questi giorni ed il programma delle gare infatti ha subito modifiche più volte. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA: si riparte dopo la pausa

