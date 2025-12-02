LIVE Sci alpino Prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA | si riparte dopo la lunghissima pausa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00: Quattordicesimo posto per lo svizzero Niels Hintermann (+1.99). Molto indietro anche l’austriaco Stefan Eichberger (+3.16). 20.59: Ritardo elevatissimo per l’austriaco Babinsky (+3.94). 20.58: Quinta posizione per lo svizzero Stefan Rogentin ad oltre un secondo da Odermatt (+1.02). 20.56: Partenze molto ravvicinate ora. Il francese Nils Allegre è quarto a 93 centesimi. 20.55: Kriechmayr è nono a 1’73 da Odermatt. 20.53: Si riparte clamorosamente a Beaver Creek! Tocca a Kriechmayr. 20.46: Prosegue la lunghissima interruzione a Beaver Creek. Speriamo di darvi notizie più accurate nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

