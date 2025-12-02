LIVE Sci alpino Prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA | prova interrotta dopo quattro atleti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.25: La prova cronometrata è stata attualmente interrotta! 19.23: Terzo posto per l’americano Bennett con un ritardo di 64 centesimi dall’azzurro. 19.20: Kilde ha tirato su il piede e ha concluso addirittura ad 1’20 da Schieder. 19.19: Sia Alexander sia Kilde hanno guadagnato quasi un secondo al primo intermedio su Schieder. 19.18: Il canadese Alexander ha concluso a 43 centesimi da Schieder. Ora tocca a Kilde. 19.16: Schieder ha completato la prima prova con il tempo di 1’36”71. 19.15: Partito Florian Schieder! 19.13: Si avvicina il momento della partenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

