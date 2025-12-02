LIVE Sci alpino Prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA | proseguono le interruzioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Adesso aggiorneremo il live solo con i risultati degli altri azzurri e con i possibili inserimenti in Top-10. Restate comunque con noi. 21.36: Bosca termina 28° ad oltre tre secondi (+3.08). 21.32: Si riparte nuovamente e tocca a Guglielmo Bosca. 21.27: Tanto per cambiare prova ancora interrotta. Ormai non si contano nemmeno più le interruzioni. 21.26: Molto indietro anche l’austriaco Raphael Haaser (+2.71). Non partirà lo svizzero Loic Meillard. Ora tocca dunque a Guglielmo Bosca. 21.25: Trentesimo l’austriaco Marco Schwarz (+3.61). 21.23: Sono scesi i primi trenta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA: proseguono le interruzioni

Altre letture consigliate

CANCELLATE GLI IMPEGNI… … perché a Copper Mountain continuano le emozioni della Coppa del Mondo di sci alpino! ? Stasera c’è la prova maschile di slalom gigante, la seconda della stagione! Prima manche alle 18, la successiva alle 21! Gli azzur - facebook.com Vai su Facebook

Da Levi a Gurgl, è l’ora degli slalomisti: non perderti la prova femminile Segui la Coppa del Mondo di Sci Alpino su Eurosport e Discovery+ #Ski #AlpineSkiing #Gurgl25 Vai su X

LIVE Sci alpino, Prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA: ancora tutto fermo! Odermatt comanda, terzo Paris - Ricordiamo che per il corretto svolgimento delle gare di discesa deve ... Segnala oasport.it

Sci alpino, cambia di nuovo il programma a Beaver Creek: nuovi orari, tv, streaming - 2026 di sci alpino del settore maschile di Beaver Creek (USA): cancellata la ... Secondo oasport.it

Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a Gurgl: risultati e classifica dello slalom femminile LIVE - A Gurgl, in Austria un nuovo appuntamento con lo sci alpino femminile, il secondo slalom della stagione di Coppa del mondo: scopri i risultati e la classifica in tempo reale. olympics.com scrive

Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a Levi: risultati e classifica dello slalom maschile LIVE - A Levi, in Finlandia, nuovo appuntamento con lo sci alpino maschile, il primo in slalom della stagione di Coppa del mondo: scopri i risultati e la classifica in tempo reale. Scrive olympics.com

LIVE! Gigante donne Copper Mountain, tante aspiranti al podio. Sofia Goggia guida l'Italia. Julia Scheib si ripeterà dopo la vittoria a Sölden? - All'indomani del successo di Stefan Brennsteiner, in quel di Copper Mountain va in scena il secondo gigante femminile. Lo riporta eurosport.it

Prova cronometrata di discesa, caduta Sofia Goggia - Questa mattina Sofia Goggia è caduta in prova di discesa su un salto, ma si è subito rialzata ed è arrivata al traguardo L'azzurra non è riuscita a terminare l'ultima prova cronometrata di discesa ... Riporta rainews.it