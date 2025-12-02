LIVE Sci alpino Prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA | Odermatt comanda Paris quarto

2 dic 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.46: Ventiseiesimo Christof Innerhofer a 2.51 dalla vetta. Adesso aggiorneremo il live solo con i risultati degli altri azzurri e con i possibili inserimenti in Top-10. Restate comunque con noi. 21.36: Bosca termina 28° ad oltre tre secondi (+3.08). 21.32: Si riparte nuovamente e tocca a Guglielmo Bosca. 21.27: Tanto per cambiare prova ancora interrotta. Ormai non si contano nemmeno più le interruzioni. 21.26: Molto indietro anche l’austriaco Raphael Haaser (+2.71). Non partirà lo svizzero Loic Meillard. Ora tocca dunque a Guglielmo Bosca. 21.25: Trentesimo l’austriaco Marco Schwarz (+3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA: Odermatt comanda. Paris quarto

