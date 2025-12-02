LIVE Sci alpino Prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA | nuova interruzione con Paris terzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.03: Ancora tutto fermo a Beaver Creek. Si tratta della seconda interruzione in pochi minuti. 19.59: Non si hanno ancora notizie su quando riprenderà la prova. 19.54: La prova continua ad essere interrotta. Alla ripresa toccherà all’austriaco Vincent Kriechmayr. 19.50: Analizziamo intanto la prova di Dominik Paris. L’azzurro ha perso molto nella parte centrale, mentre ha guadagnato verso il finale. Resta comunque una prestazione incoraggiante in vista dei prossimi giorni. 19.47: Nuovamente è stata interrotta la prova cronometrata. 19.45: Dominik Paris terzo! Una buona prima prova per il veterano azzurro, che termina ad 86 centesimi da Odermatt. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA: nuova interruzione con Paris terzo

News recenti che potrebbero piacerti

CANCELLATE GLI IMPEGNI… … perché a Copper Mountain continuano le emozioni della Coppa del Mondo di sci alpino! ? Stasera c’è la prova maschile di slalom gigante, la seconda della stagione! Prima manche alle 18, la successiva alle 21! Gli azzur - facebook.com Vai su Facebook

Da Levi a Gurgl, è l’ora degli slalomisti: non perderti la prova femminile Segui la Coppa del Mondo di Sci Alpino su Eurosport e Discovery+ #Ski #AlpineSkiing #Gurgl25 Vai su X

LIVE Sci alpino, Prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA: in serata la prima prova sulla Birds of Prey - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata della discesa libera di ... Da oasport.it

Sci alpino, cambia di nuovo il programma a Beaver Creek: nuovi orari, tv, streaming - 2026 di sci alpino del settore maschile di Beaver Creek (USA): cancellata la ... Scrive oasport.it

Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a Gurgl: risultati e classifica dello slalom femminile LIVE - A Gurgl, in Austria un nuovo appuntamento con lo sci alpino femminile, il secondo slalom della stagione di Coppa del mondo: scopri i risultati e la classifica in tempo reale. Si legge su olympics.com

Sci alpino oggi in tv, Super G maschile a Copper Mountain: a che ora e dove vederlo in diretta - Dominik Paris, dopo qualche giorno di riposo per l'infortunio in allenamento, ha sciolto le riserve e ci sarà. Riporta today.it

Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a Levi: risultati e classifica dello slalom maschile LIVE - A Levi, in Finlandia, nuovo appuntamento con lo sci alpino maschile, il primo in slalom della stagione di Coppa del mondo: scopri i risultati e la classifica in tempo reale. olympics.com scrive

LIVE! Gigante donne Copper Mountain, tante aspiranti al podio. Sofia Goggia guida l'Italia. Julia Scheib si ripeterà dopo la vittoria a Sölden? - All'indomani del successo di Stefan Brennsteiner, in quel di Copper Mountain va in scena il secondo gigante femminile. Secondo eurosport.it