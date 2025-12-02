LIVE Sci alpino Prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA | continuano le interruzioni Paris è terzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.21. Ritardi pesanti per il finlandese Elian Lehto (+3.11) ed il francese Blaise Giezendanner (+2.56). 21.19: Si inserisce clamorosamente al secondo posto il canadese Brodie Seger, che accusa 40 centesimi di ritardo da Odermatt. 21.18: Distacco elevato per lo svizzero Lars Roesti (+2.21). 21.16: Quindicesimo il francese Muzaton (+1.88). 21.13: La prova dovrebbe ripartire ancora. Tocca al francese Muzaton. 21.09: Situazione davvero surreale a Beaver Creek! Ancora nuovamente tutto fermo! Si tratta della terza interruzione. 21.08: Quindicesima posizione per lo svizzero Marco Kohler (+1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA: continuano le interruzioni. Paris è terzo

