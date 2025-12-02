CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.59: Non si hanno ancora notizie su quando riprenderà la prova. 19.54: La prova continua ad essere interrotta. Alla ripresa toccherà all’austriaco Vincent Kriechmayr. 19.50: Analizziamo intanto la prova di Dominik Paris. L’azzurro ha perso molto nella parte centrale, mentre ha guadagnato verso il finale. Resta comunque una prestazione incoraggiante in vista dei prossimi giorni. 19.47: Nuovamente è stata interrotta la prova cronometrata. 19.45: Dominik Paris terzo! Una buona prima prova per il veterano azzurro, che termina ad 86 centesimi da Odermatt. 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA: comanda Odermatt, Paris è terzo