LIVE Sci alpino Prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA | ancora tutto fermo! Odermatt comanda terzo Paris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.40: Ci stiamo avvicinando all’ora di sospensione. Molto probabile che la prova venga a breve cancellata. 20.36: Sempre tutto fermo a Beaver Creek. Ricordiamo che per il corretto svolgimento delle gare di discesa deve essere svolta almeno una prova cronometrata. 20.30: Ricapitoliamo intanto la classifica. Marco Odermatt conduce con 64 centesimi di vantaggio sull’austriaco Hemetsberger. Terzo a 81 centesimi c’è Dominik Paris. Florian Schieder è quinto a 1.21. 20.25: Sempre tutto fermo. La giuria potrebbe anche decidere di cancellare la prima prova. 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

