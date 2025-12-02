LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | tra poco le finali subito Quadarella nei 400 sl

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARI DI OGGI E AZZURRI IN GARE 18.40: Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino in Polonia 12.50: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle 19.00 per la prima sessione di finali e semifinali dell’Europeo di Lublino 12.45. Mattinata tutto sommato positiva per i colori azzurri. Nel pomeriggio subito le due staffette veloci e Quadarella a caccia del podio. Bene Cerasuolo nei 100 rana, dove Martinenghi è in semifinale ma lontano dai suoi standard. A caccia delle finali anche Stefanì e Busa nei 100 farfalla, Burato nei 100 rana, Mora e Bacico nei 200 dorso, Di Pietro e Curtis nei 50 farfalla 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

