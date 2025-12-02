LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | subito Martinenghi Cerasuolo Curtis e Quadarella! Batterie alle 10.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARI DI OGGI E AZZURRI IN GARA Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino in Polonia. Scatta l’Europeo in vasca corta e c’è subito tanta Italia in gara, con buone possibilità di muovere il medagliere fin dalla prima giornata di competizioni. Come ogni giorno si parte alle 10.00 con la sessione delle batterie e dalle 19.00 si disputano semifinali e finali. Si apre l’ultima grande rassegna internazionale del 2025: gli Europei di nuoto in vasca corta di Lublino, primo vero snodo verso il 2026 che porterà all’Olimpiade di Los Angeles. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: subito Martinenghi, Cerasuolo, Curtis e Quadarella! Batterie alle 10.00

