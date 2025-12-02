LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | Quadarella subito a caccia del podio nei 400 sl

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARI DI OGGI E AZZURRI IN GARE 19.00: Queste le protagoniste della finale dei 400 stile libero donne: 1 PADAR Nikolett HUN 30 MAR 2006 4:03.39 2 ABRAHAM Minna HUN 23 MAR 2006 4:02.85 3 COLBERT Freya GBR 8 MAR 2004 4:01.78 4 GOSE Isabel GER 9 MAY 2002 3:56.90 5 QUADARELLA Simona ITA 18 DEC 1998 4:00.25 6 WERNER Maya GER 26 APR 2005 4:02.04 7 MASCOLO Anna Chiara ITA 6 JUN 2001 4:02.87 8 DE JONG Imani NED 28 MAY 2002 4:03.97 18.58: In campo maschile Deplano, Zazzeri, Guatti e Ceccon a caccia dell’oro nella 4×50 stile libero. la possibilità c’è ma tutti dovranno dare il massimo 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: Quadarella subito a caccia del podio nei 400 sl

Approfondisci con queste news

Nuoto, Campionati europei in vasca corta: staffette azzurre in finale. L’Italia sfida l’Europa nella velocità Sia la maschile che la femminile 4x50 stile libero, qualificate nel campionato continentale di Lublino 2025. Diretta streaming dalle 19 su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook

Quadarella e Mascolo in finale agli Europei di nuoto in vasca corta Vai su X

LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: Cerasuolo e Martinenghi in semifinale. Bene Quadarella e Curtis. - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARI DI OGGI E AZZURRI IN GARE 12. Segnala oasport.it

Europei di nuoto 2025 oggi in tv: orari 2 dicembre, programma, streaming, italiani in gara - Oggi, martedì 2 dicembre, prenderà il via l'edizione 2025 degli Europei di nuoto in vasca. oasport.it scrive

Diretta Europei nuoto vasca corta 2025/ Streaming video Rai: programma, orario e finali (oggi 2 dicembre) - Diretta Europei nuoto vasca corta 2025 streaming video Rai oggi martedì 2 dicembre: programma, orario e finali della prima giornata a Lublino. ilsussidiario.net scrive

Europei in vasca corta: ok Quadarella, Cerasuolo, Martinenghi e Sara Curtis, Mao fa il record. Sorpresa Ceccon - Europei di nuoto in vasca corta a Lublino, prima giornata: ok Quadarella, Martinenghi e Sara Curtis, record per Alessandra Mao. Riporta sport.virgilio.it

Europei. Quadarella, Mascolo e le 4x50 sl in finale. Azzurri che show! - Quattro pass per le finali, nove per le semifinali e undici primati personali nella prima sessione di batterie dei 23esimi campionati europei in vasca corta in svolgimento nel bellissimo Aqua Center d ... Lo riporta federnuoto.it

Europei di nuoto in vasca corta 2025: il programma di oggi e gli azzurri in gara - Quadarella, Sara Curtis e Nicolò Martinenghi subito in gara ... Segnala today.it