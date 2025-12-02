LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | Quadarella subito a caccia del podio nei 400 sl

Oasport.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARI DI OGGI E AZZURRI IN GARE 19.00: Queste le protagoniste della finale dei 400 stile libero donne: 1 PADAR Nikolett HUN 30 MAR 2006 4:03.39 2 ABRAHAM Minna HUN 23 MAR 2006 4:02.85 3 COLBERT Freya GBR 8 MAR 2004 4:01.78 4 GOSE Isabel GER 9 MAY 2002 3:56.90 5 QUADARELLA Simona ITA 18 DEC 1998 4:00.25 6 WERNER Maya GER 26 APR 2005 4:02.04 7 MASCOLO Anna Chiara ITA 6 JUN 2001 4:02.87 8 DE JONG Imani NED 28 MAY 2002 4:03.97 18.58: In campo maschile Deplano, Zazzeri, Guatti e Ceccon a caccia dell’oro nella 4×50 stile libero. la possibilità c’è ma tutti dovranno dare il massimo 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

live nuoto europei vasca corta 2025 in diretta quadarella subito a caccia del podio nei 400 sl

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: Quadarella subito a caccia del podio nei 400 sl

Approfondisci con queste news

LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: Cerasuolo e Martinenghi in semifinale. Bene Quadarella e Curtis. - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARI DI OGGI E AZZURRI IN GARE 12. Segnala oasport.it

Europei di nuoto 2025 oggi in tv: orari 2 dicembre, programma, streaming, italiani in gara - Oggi, martedì 2 dicembre, prenderà il via l'edizione 2025 degli Europei di nuoto in vasca. oasport.it scrive

live nuoto europei vascaDiretta Europei nuoto vasca corta 2025/ Streaming video Rai: programma, orario e finali (oggi 2 dicembre) - Diretta Europei nuoto vasca corta 2025 streaming video Rai oggi martedì 2 dicembre: programma, orario e finali della prima giornata a Lublino. ilsussidiario.net scrive

live nuoto europei vascaEuropei in vasca corta: ok Quadarella, Cerasuolo, Martinenghi e Sara Curtis, Mao fa il record. Sorpresa Ceccon - Europei di nuoto in vasca corta a Lublino, prima giornata: ok Quadarella, Martinenghi e Sara Curtis, record per Alessandra Mao. Riporta sport.virgilio.it

Europei. Quadarella, Mascolo e le 4x50 sl in finale. Azzurri che show! - Quattro pass per le finali, nove per le semifinali e undici primati personali nella prima sessione di batterie dei 23esimi campionati europei in vasca corta in svolgimento nel bellissimo Aqua Center d ... Lo riporta federnuoto.it

live nuoto europei vascaEuropei di nuoto in vasca corta 2025: il programma di oggi e gli azzurri in gara - Quadarella, Sara Curtis e Nicolò Martinenghi subito in gara ... Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Live Nuoto Europei Vasca