LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | Quadarella e Mascolo in finale nei 400 sl! Bene Mao tra poco De Tullio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARI DI OGGI E AZZURRI IN GARE 10.27: Vince la prima batteria dei 400 stile libero uomini il rumeno Andries in 3:41.61. 10.24: Queste le qualificate alla finale dei 400 stile libero donne: 1 Isabel Gose, GER, 3:56.90, 2 Simona Quadarella, ITA, 4:00.25, 3 Freya Colbert, GBR, 4:01.78, 4 Maya Werner, GER, 4:02.04, 5 Minna Abraham, HUN, 4:02.85, 6 Anna Chiara Mascolo, ITA, 4:02.87, 7 Nikolett Pádár, HUN, 4:03.39, 8 Imani De Jong, NED, 4:03.97 10.23. DUE AZZURRE IN FINALE! Quadarella chiude seconda l’ultima batteria con 4’00?25, alle spalle di una straripante Gose vittoriosa con 3’56?90. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: Quadarella e Mascolo in finale nei 400 sl! Bene Mao, tra poco De Tullio

