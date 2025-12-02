LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | Mao sbriciola il personale nei 400 sl! Tra poco Mascolo e Quadarella

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARI DI OGGI E AZZURRI IN GARE 10.15: Mascolo sesta ai 250, Colbert in testa 10.14: Mascolo ottava ai 100 10.11. Secondo posto per Alessandra Mao che sbriciola il personale con 4’07?37, cinque secondi in meno del personale. Vince l’ungherese Padar con 4’03?39. Ora Mascolo 10.10: Ai 300 Mao è terza 10.09: Mao è terza ai 200, tempo non straordinario per lei, 2’02?49 10.08: Quarto posto per Mao ai primi 100 10.04: La lussemburghese Jominet vince la prima batteria dei 400 stile con il tempo di 4’16?66. Ora Mao 10.00: La prima azzurra a scendere in acqua sarà anche la più giovane, Alessandra Maoo nella seconda batteria, tra poco al via la prima 9. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: Mao sbriciola il personale nei 400 sl! Tra poco Mascolo e Quadarella

Approfondisci con queste news

DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AgataMariaAmbler #AlbertoRazzetti LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: subito Ceccon, Martinenghi, Cerasuolo, Curtis e Quadarella!: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bent Vai su X

Lublino apre le sue porte al nuoto europeo. La piscina dell’Aqua Lublin – moderna, compatta, giudicata “velocissima” dagli addetti ai lavori – diventerà il centro della stagione in vasca corta dal 2 al 7 dicembre 2025. ?GUIDA COMPLETA AGLI EUROPEI - facebook.com Vai su Facebook

Europei nuoto vasca corta 2025 oggi: orari 2 dicembre, tv, streaming, italiani in gara - Oggi, martedì 2 dicembre, prenderà il via l'edizione 2025 degli Europei di nuoto in vasca. oasport.it scrive

Europei nuoto vasca corta 2025: il programma di domani (2 dicembre). Orari, tv, azzurri in gara - Domani, martedì 2 dicembre, scatteranno a Lublino, in Polonia, gli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta: subito protagonista l'Italia, che nelle ... Come scrive oasport.it

Europei di nuoto in vasca corta 2025: il programma di oggi e gli azzurri in gara - Quadarella, Sara Curtis e Nicolò Martinenghi subito in gara ... today.it scrive

Nel nuoto si fa sul serio: Europei al via, i nomi dell'Italia - Gli Europei di nuoto in vasca corta, da oggi fino al 7 dicembre, terranno banco a Lublino, cittadina di poco più di 300. Si legge su tuttosport.com

Nuoto, Europei in vasca corta a lublino. Cocconcelli pronta al tour de force. Tra farfalla, misti e tante staffette - Dopo i Giochi di Parigi e la partecipazione a ben sei rassegne iridate, Costy vuole la consacrazione a Lublino. Scrive msn.com

Europei di nuoto in vasca corta, quando iniziano? Da Sara Curtis a Simona Quadarella - La prima finale agli Europei di nuoto in vasca corta, domani a Lublino in Polonia (senza russi: da Varsavia non hanno concesso visto d’ingresso andando contro le disposizioni ... Scrive msn.com