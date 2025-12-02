LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | Cerasuolo e Martinenghi in semifinale Bene Quadarella e Curtis
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARI DI OGGI E AZZURRI IN GARE 12.20: seconda batteria conquistata dal britannico Greenbank con 1:50.39. Ota Bacico 12.17: vince la prima batteria dei 200 dorso uomini lo sloveno Senica Pavletic in 1:54.40 12.13: queste le semifinaliste: Katie Shanahan GBR 2:04.85, Carmen Weiler Sastre ESP 2:05.86, Lise Seidel GER 2:05.94, Camila Rodrigues Rebelo POR 2:06.93, Estella Llum Tonrath Nollgen ESP 2:07.11, Pauline Mahieu FRA 2:07.12, Eszter Szabó Feltóthy HUN 2:07.25, Adela Piskorska POL 2:07.53, Gabriela Georgieva BUL 2:07.54, Gaia Rasmussen SUI 2:07.80, Dora Molnar HUN 2:07. 🔗 Leggi su Oasport.it
DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AgataMariaAmbler #AlbertoRazzetti LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: subito Ceccon, Martinenghi, Cerasuolo, Curtis e Quadarella!: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bent
Lublino apre le sue porte al nuoto europeo. La piscina dell'Aqua Lublin – moderna, compatta, giudicata "velocissima" dagli addetti ai lavori – diventerà il centro della stagione in vasca corta dal 2 al 7 dicembre 2025.
