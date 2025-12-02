LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | argento e record italiano per Quadarella nei 400 sl! Tra poco Di Pietro e Curtis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARI DI OGGI E AZZURRI IN GARE 19.10: E’ il momento della seconda finale odierna. Questi i protagonisti: 1 MARTENS Lukas GER 27 DEC 2001 3:38.38 2 CHMIELEWSKI Krzysztof POL 8 JUN 2004 3:38.27 3 JOHANSSON Victor SWE 13 SEP 1998 3:37.73 4 WIFFEN Daniel IRL 14 JUL 2001 3:37.04 5 MCMILLAN Jack GBR 14 JAN 2000 3:37.57 6 SARKANY Zalan HUN 15 OCT 2003 3:38.07 7 LIEBMANN Johannes GER 21 MAR 2007 3:38.29 8 SCOTT Duncan GBR 6 MAY 1997 3:38.43 19.07: Isabel Gose si conferma a suo agio nella vasca corta, vince i 400 sl e migliora il record europeo con 3’54?33, argento per una Quadarella che ha piazzato la zampata nel finale con 3’56?70, completando la rimonta sulla britannica Colbert, terza in 3’56?71, Settimo posto per Anna Chiara Mascolo, alla prima finale internazionale, con 4’04?13 19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: argento e record italiano per Quadarella nei 400 sl! Tra poco Di Pietro e Curtis

News recenti che potrebbero piacerti

Nuoto, Campionati europei in vasca corta: staffette azzurre in finale. L’Italia sfida l’Europa nella velocità Sia la maschile che la femminile 4x50 stile libero, qualificate nel campionato continentale di Lublino 2025. Diretta streaming dalle 19 su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook

Quadarella e Mascolo in finale agli Europei di nuoto in vasca corta Vai su X

Europei di nuoto 2025 oggi in tv: orari martedì 2 dicembre, programma, streaming, italiani in gara - Oggi, martedì 2 dicembre, prenderà il via l'edizione 2025 degli Europei di nuoto in vasca. Si legge su oasport.it

LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: Cerasuolo e Martinenghi in semifinale. Bene Quadarella e Curtis. - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARI DI OGGI E AZZURRI IN GARE 12. Segnala oasport.it

Diretta Europei nuoto vasca corta 2025/ Streaming video Rai: programma, orario e finali (oggi 2 dicembre) - Diretta Europei nuoto vasca corta 2025 streaming video Rai oggi martedì 2 dicembre: programma, orario e finali della prima giornata a Lublino. Come scrive ilsussidiario.net

Europei in vasca corta: ok Quadarella, Cerasuolo, Martinenghi e Sara Curtis, Mao fa il record. Sorpresa Ceccon - Europei di nuoto in vasca corta a Lublino, prima giornata: ok Quadarella, Martinenghi e Sara Curtis, record per Alessandra Mao. Secondo sport.virgilio.it

Europei. Quadarella, Mascolo e le 4x50 sl in finale. Azzurri che show! - Quattro pass per le finali, nove per le semifinali e undici primati personali nella prima sessione di batterie dei 23esimi campionati europei in vasca corta in svolgimento nel bellissimo Aqua Center d ... Segnala federnuoto.it

Europei di nuoto in vasca corta 2025: il programma di oggi e gli azzurri in gara - Quadarella, Sara Curtis e Nicolò Martinenghi subito in gara ... today.it scrive