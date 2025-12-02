LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | argento e record italiano per Quadarella nei 400 sl! Ora le staffette 4×50 sl

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARI DI OGGI E AZZURRI IN GARE 20.27: Ci sono Di Pietro, Curtis, Ambler e Cocconcelli al via nella 4×50 stile libero donne. L’Italia punta al podio. Queste le protagoniste: 1 France FRA 1:37.21 2 Hungary HUN 1:36.90 3 Italy ITA 1:36.32 4 Netherlands NED 1:35.42 5 Germany GER 1:35.69 6 Poland POL 1:36.78 7 Slovakia SVK 1:36.94 8 Sweden SWE 1:37.84 20.26. Questi i finalisti dei 200 dorso uomini: Shortt, Tomak, Greenbank, Cejka, Mora, Siskos, Kovacs, Martinez Sota 20.25: Il francese Tomac vince con 1’49?11, secondo Cejka con 1’49?77. Mora in finale con il quinto tempo 20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: argento e record italiano per Quadarella nei 400 sl! Ora le staffette 4×50 sl

