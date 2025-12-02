LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | argento e record italiano per Quadarella nei 400 sl! Di Pietro Busa e Stefanì in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARI DI OGGI E AZZURRI IN GARE 19.38. C’è Irene Burato al via della seconda semifinale dei 100 rana. Finale difficile da raggiungere ma non impossibile. Le protagoniste: 1 RYBAK-ANDERSEN Clara DEN 18 DEC 2003 1:05.81 2 BURATO Irene ITA 9 JAN 2007 1:05.54 3 EVANS Angharad GBR 25 APR 2003 1:04.75 4 JEFIMOVA Eneli EST 27 DEC 2006 1:03.44 5 GASPARD Florine BEL 28 DEC 2001 1:04.70 6 HANSSON Sophie SWE 2 AUG 1998 1:05.13 7 MAZURKIEWICZ Barbara POL 6 APR 2001 1:05.58 8 KLINT IPSA Olivia SWE 13 MAR 2005 1:05.93 19.37: La tedesca Elendt, campionessa del mondo in lunga, vince la prima semifinale con 1’04?06, seconda l’israeliana Gorbenko con 1’04?10, terza la polacca Sztandera con 1’04?19 19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: argento e record italiano per Quadarella nei 400 sl! Di Pietro, Busa e Stefanì in finale

