LIVE Italia-Portogallo Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA | serve un’impresa storica per la semifinale

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Portogallo, quarto di finale dei Mondiali di calcio a 5 femminile 2025. A Manila (Filippine) le azzurre sfidano le lusitane che hanno dominato il girone C. La vincente troverà in semifinale l'Argentina, compagine uscita vittoriosa del derby sudamericano contro la Colombia. Calcio d'inizio previsto per le ore 11.00. Il team guidato da Francesca Salvatore ha superato in rimonta l'Iran nell'ultima sfida del gruppo D centrando la necessaria vittoria utile a superare la fase a gironi. Le azzurre conteranno sulla vena realizzativa di Adrieli Bertè e Bruna Borges, supportate dall'estro di Renata Adamatti.

